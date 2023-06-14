تحقيق أكبر مكاسب للقارة الإفريقية.. تفاصيل لقاء وزير الري نظيره التشادي -صورة

كتب- أحمد السعداوي:

التقى الدكتور هاني سويلمـ، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، عليو إبراهيم، وزير المياه الحضرية والريفية التشادي .

يأتي ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو.

وأشار سويلم، خلال اللقاء، إلى أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع دولة تشاد في كل المجالات؛ خصوصًا في مجال الموارد المائية.

وأكد سويلم حرص وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، على تحقيق أكبر مكاسب للقارة الإفريقية خلال رئاستها الحالية للأمكاو، مشيرًا إلى مبادرة AWARe التي تهدف إلى رفع قدرات الدول الإفريقية في التعامل مع التغيرات المناخية من خلال أنشطة التدريب ورفع القدرات للمتخصصين من الأشقاء الأفارقة .

وأشاد الوزير التشادي بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر وتشاد، والدور الذي تقوم به العديد من شركات القطاع الخاص المصرية في خدمة المشروعات التنموية بدولة تشاد، ومجهودات مصر المتميزة خلال مؤتمر المناخ الماضي، وما تبذله حاليًّا من مجهودات كرئيس لمجلس وزراء المياه الأفارقة.

ونوه الوزير التشادي بما تتعرض له بحيرة تشاد من تأثيرات سلبية عديدة ناتجة عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية؛ الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون بين دول العالم للتعامل مع هذا التحدي .