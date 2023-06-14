"إحنا مسيطرين على الأمور".. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

كتب- محمد عمارة:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة مهمة للمصريين، خلال لقائه اليوم الأربعاء، مع أهالي قرية "الأبعادية" بمحافظة البحيرة، بعد افتتاح عدد من المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال الرئيس السيسي: "اطمنوا إحنا مسيطرين على الأمور، كل حاجة لها بداية ونهاية وأي أزمة كده، كنت منتبه في مسيرة عمري على الأزمات، كله خلص، اللي احنا فيه بفضل الله وفضلكم مع بعض، هنعدي وهنبقى أحسن".

وأضاف: "متصور إن انتوا لو تشوفوا الريف زمان شكله كان عامل إزاي، مش الناس زمان كانت بتاكل الذرة الصفرا، وأرجو محدش يزعل مني، مع الوضع في الاعتبار الشكل كان جميل عشان العدد مش ضاغط، لكن الأمور تغيرت خالص... لسه كنت بقول للمزارعينن الترع اللي اتطبنت، هتعود على الجميع، يا رب يحفظنا كلنا".

وتابع الرئيس السيسي: "لغاية سنة 52 كنا 19 أو 20 مليون، كل مصر، ريف وحضر، ثم في عهد السادات وصلنا لـ40 مليون، وبعدين في 2011 تقريبا 80 مليون، والنهاردة 105 مليون، دلوقني واحنا بندردش كل 15 ثانية فيه ضيف بيجي، ربنا يزيد ويبارك، المواد موجودة حتى لو كانت غالية شوية، بكلم على احتياجات 105 مليون +9 مليون، يبقوا 114 مليون".

وأكمل: "بنحاول بجهدكم ودعمكم، وقبل ده دعواتكم، الناس الطيبة كتير في مصر، أنا قبل ما آجي لكم، عديت على دار مسنين ودخلت أشوف أهلنا من الكبار، أنا عايز أقولكم، كنت في حالة تانية خالص، الناس الكبار ليهم عند ربنا مكان، ابقوا بصوا هتلاقوا طاقة ورحمات".