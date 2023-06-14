الإجهاد الحراري واللقاحات.. نصائح مهمة من الصحة للحجاج

كتب- أحمد جمعة:

أعدت وزارة الصحة والسكان، كتيبًا يتضمن إرشادات صحية لأداء مناسك الحج للعام الحالي 2023، حيث يتضمن استعدادات ما قبل أداء مناسك الحج، وأثناء أداء مناسك الحج، وكذلك الإصابات التي قد تحدث أثناء أداء مناسك الحج وكيفية التعامل معها وتجنبها، فضلًا عن إرشادات صحية خاصة لبعض المرضى في فترة الحج.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الحصول على التطعيمات والتحصينات اللازمة للحج، والتي تشمل:

التحصينات الإلزامية

1. لقاح الحمى الشوكية: اللقاح الرباعي (ACYW) المقترن على ألا تزيد الفترة منذ تلقي اللقاح عن 5 سنوات

2. لقاح فيروس كورونا المستجد: جرعتان من لقاح فيروس كورونا المستجد من الأنواع الآتية "موديرنا- فايزر - أسترازينيكا سينوفارم - سينوفاك - سبوتنيك) لمن لم يتلق التطعيم سابقا

. جرعة من لقاح جونسون وذلك لمن لم يتلق جرعات سابقة

. الجرعة التنشيطية لمن مر عليه ٦ أشهر من تلقي الجرعات الابتدائية

كما شددت على ضرورة أخذ التحصينات الموصي بها للمصابين بأمراض مزمنة، إذ يوصي بأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية خصوصا الحوامل والأطفال دون سن 5 سنوات والمسنين والمصابين بأمراض غير سارية.

ونصحت الوزارة بتجنب ضربة الشمس، والتي تحدث عندما ترتفع درجة حرارة جسمك بسرعة ولا تستطيع تبريد حرارة جسمك.

ومن الممكن أن تصبح مهددة للحياة لأنها تسبب تلفا في الدماغ وبقية الأعضاء الحيوية في الجسم واختلال وظائف الجهاز العصبي المركزي، مثل الهذيان أو التشنجات أو الغيبوبة.

ومن أهم أسباب ضربة الشمس: التعرض لدرجات حرارة مرتفعة ونسبة رطوبة عالية، والتعرض لإجهاد جسدي كبير.

وحذرت الوزارة من الإجهاد الحراري، الذي يتمثل في استنفاد السوائل والأملاح من الجسم إثر التعرق الغزير وعدم شرب كمية مياه وعصائر كافية.

ومن أهم أسبابه:

* الزحام الشديد والحر أثناء أداء المناسك

* المشي في الشمس لمسافات طويلة في أوقات الظهيرة

* الجفاف الناتج عن التعرق الشديد