وزير الزراعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء دعم الاستثمار الزراعي

القاهرة - مصراوي:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، آخر تطورات المشروعات الزراعية بجنوب سيناء وتلبية احتياجات المحافظة من الخدمات الزراعية، فضلاً عن تعزيز الاستثمار الزراعي في المجالات المختلفة سواء الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة والإنتاج الزراعي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المستدامة بسيناء في كافة المجالات، وخاصة الزراعية، من أجل توفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية، وأيضًا إيجاد روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة، والتي تشتهر بها المحافظة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تطورات إنشاء شادر السمك، ومتابعة تطوير الوحدة البيطرية بمضمار سباق الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، وأيضًا أساليب مكافحة الحشرات والقوارض حتى تظل مدينة جميلة صديقة للبيئة، وكذلك آليات توفير السلع الغذائية للمواطنين من المنتجات الزراعية بسيناء.