رئيس البنك الزراعي بالحوار الوطني: ساعدنا المزراعين بمليارات الجنيهات

كتب- إسلام لطفي:

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الحياة في الريف المصري وقطاع الزراعة، وواكب ذلك تطور البنك الزراعي.

واستعرض فاروق خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، جهود دعم المزارعين ومنها توفير ٤٤ مليار جنيه قروض للمزارعين وضخ ٤٣ مليار جنيه في المشروعات الصغيرة الزراعية، و١٢ مليارا للشركات الكبرى في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.

وأضاف: كما وفرنا ٤١ مليار جنيه لصغار المزارعين، و٢.٢ مليار لمشروعات قصب السكر، واستفاد مئات الآلاف من المزارعين من قروض البنك كما أسقطنا مديونيات لـ ٣٢٨ ألف عميل بـ ٣٨٢ مليون جنيه.

وتابع: عملنا كذلك على تسوية مديونيات لآلاف العملاء وإعادة هيكلة القروض الإنتاجية والاستثمارية، بإجمالي قروض مهيكلة بـ ١٥ مليار جنيه.

واستطرد: طورنا ٣٠٠ فرع للبنك واشتركنا في مبادرة حياة كريمة.