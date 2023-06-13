برلماني: علينا أن نبكي بسبب القروض​.. وجبالي: على الأغلبية أن يتسع صدرها

كتب- مصراوي:

انتقد النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الحكومة بسبب التوسع في القروض، بينما هناك مشكلات يعاني منها المواطنين مثل الطرق الداخلية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي – بشأن زيادة المنحة (علي النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو.

وقال النائب داوود: في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة تم التأكيد على عدم حصول الحكومة على قروض، متسائلا: "ليه ناخد 2 مليار يورو قروض علشان القطار الكهربائي واحنا عندنا مشكلات كبيرة في الطرق الداخلية في العديد من المناطق؟".

واستشهد النائب ببلد وزير المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد، وما يعانيه طريق "قطور" بمحافظة الغربية من مشكلات كبيرة، قائلا: "علينا أن نبكي على ما يحدث من القروض وتجويع الناس". بحسب تعبيره.

فيما رد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "أنا بسافر بلدنا والطريق إليها كويس جدا".

وأمام اعتراض الأغلبية على هجوم النائب محمد عبد العليم داوود، على الحكومة بسبب التوسع في القروض، قال رئيس مجلس النواب: "الديمقراطية تقضي لكل نائب أن يبدي رأيه، والنائب عبر عن رأيه والوزير رد لأنه ورد اسمه في كلمة النائب، وعلى الأغلبية أن يتسع صدرها لرأي المعارضة".