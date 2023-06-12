التحالف الوطني يعلن توقيع بروتوكولات تعاون جديدة بين كياناته



(مصراوي):

شهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، توقيع بروتوكول تعاون بين كلاً من مؤسسة حياة كريمة و جمعية الأورمان و مؤسسة أبوهشيمة الخير، بهدف دعم ١٢٠٠ مشروع تمكين اقتصادي لأهالي محافظة بني سويف خلال ٦ أشهر بميزانية إجمالية ٤٥ مليون جنيه، فضلاً عن تقديم الدعم الغذائي لنحو 3 آلاف مستحق شهرياً.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية مع التركيز على المناطق النائية، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإستكمال مستهدفات مبادرة ٦٠٠ ألف باب رزق لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

كما شهد التحالف الوطني أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة "مصر الخير"، لفك كرب الغارمين وتمكينهم اجتماعياً وإقتصادياً من خلال إعداد برامج تدريبية و تقديم خدمات التوجيه والإرشاد وتوفير فرص عمل، فضلاً عن التوعية بأسباب ظاهرة الغرم بالمجتمع المصري وطرق القضاء عليها من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر والتوعية بخطورة إيصال الأمانة والاقتراض الاستهلاكي.