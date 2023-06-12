تنسيقية الأحزاب: لن تبنى الحياة الديمقراطية إلا بكوادر وقوى سياسية تؤمن بالحوار
القاهرة- أ ش أ:
قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيون: إن حالة الحوار هي القيمة العظمى للديمقراطية، وأنه لا يمكن بناء الحياة الديمقراطية التي نحلم بها إلا من خلال كوادر وقوى سياسية تؤمن بالحوار دون غيره وسيلة للبقاء والبناء.
كما أكدت التنسيقية - في بيان بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيسها - العهد والوعد مجددا بأن تبقى منصة حوارية تقبل الآخر وتستمع بصدق وتناقش بتجرد كل من يؤمن بالدولة الوطنية المصرية ويحمل هموم أبنائها.
ولفت البيان، إلى أن التنسيقية على مدار السنوات الخمس عملت جاهدة أن تجعل الحوار سمة جيل جديد من شباب الأحزاب والسياسيين يؤمنون بأن مصر وأبناءها بتنوعاتهم واختلاف رؤاهم تجمعهم دائما المصلحة الوطنية المصرية.
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