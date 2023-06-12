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BBC

تنسيقية الأحزاب: لن تبنى الحياة الديمقراطية إلا بكوادر وقوى سياسية تؤمن بالحوار

05:09 م الإثنين 12 يونيو 2023
تنسيقية الأحزاب: لن تبنى الحياة الديمقراطية إلا بكوادر وقوى سياسية تؤمن بالحوار

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

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القاهرة- أ ش أ:

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيون: إن حالة الحوار هي القيمة العظمى للديمقراطية، وأنه لا يمكن بناء الحياة الديمقراطية التي نحلم بها إلا من خلال كوادر وقوى سياسية تؤمن بالحوار دون غيره وسيلة للبقاء والبناء.

كما أكدت التنسيقية - في بيان بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيسها - العهد والوعد مجددا بأن تبقى منصة حوارية تقبل الآخر وتستمع بصدق وتناقش بتجرد كل من يؤمن بالدولة الوطنية المصرية ويحمل هموم أبنائها.

ولفت البيان، إلى أن التنسيقية على مدار السنوات الخمس عملت جاهدة أن تجعل الحوار سمة جيل جديد من شباب الأحزاب والسياسيين يؤمنون بأن مصر وأبناءها بتنوعاتهم واختلاف رؤاهم تجمعهم دائما المصلحة الوطنية المصرية.

هذا المحتوى من

Asha

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