مصريون ممنوعون من "الزفر".. هجوم برلماني ضد وزير المالية: تقدر تركب الشعب سفينة نوح؟

كتب- نشأت علي:

وجه النائب رضا غازي، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، قائلًا: "تقدر تركِّب الشعب المصري سفينة نوح؟.. عايز بس قلبي يطمئن".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وتابع عضو مجلس النواب: للأسف أشك يا معالي الوزير، قائلًا: الإيرادات التي جاءت بها الحكومة 80% منها عن طريق الضرائب، والعجيب أن 25% من الأغنياء هم مَن يدفعون الضرائب، أما الباقي الـ75% فمن متوسطي الدخل.

وأشار غازي إلى أنه في الوقت الذي يئن فيه الشعب المصري، يتم إلزامه بدفع ضرائب، فضلًا عن غلاء الأسعار، مؤكدًا أن الحكومة عجزت في تنويع موارد النقد الأجنبي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة التصدير.

وأكد عضو مجلس النواب أن وزير الإسكان لديه صافي ربح 76 مليارًا.

ورفضت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.

وقالت العادلي: "الموازنة تعكس سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، ولا تنحاز للمواطن"، مضيفةً "أرقام الحساب الختامي كاشفة؛ لن أتكلم عن مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص، والهيئات الاقتصادية حدث ولا حرج خدت موازنة ما عملتش حاجة، وأخرى لم تلتزم باعتمادات المجلس، وأخرى خاسرة مثل هيئة سكك حديد مصر"، مشيدةً بتوصية لجنة الخطة والموازنة بتشكيل لجنة من وزراتَي المالية والتخطيط لمراجعة الأمر والوقوف على أسباب الخسائر.

وقالت النائبة، بشأن وجود زيادات في بعض البنود بالموازنة: "زيادات طفيفة في المعاشات والمزايا؛ لكن لا تمثل شيئًا مقابل تضخم 40% وارتفاع الأسعار، كم أُسرة خرجت من تكافل وكرامة مقابل أُسر جديدة دخلت؟".

وتابعت العادلي: "الدعم نفسه وتقسيمه على المستفيدين و360 يومًا؛ يطلع نصيب الفرد 5 جنيهات ونصف، والسنة اللي فاتت كان 3 جنيهات"، متابعةً: "ما زلنا نحصل على ضريبة من المواطن محدود الدخل".

وانتقد النائب خلفية رضوان، عضو مجلس النواب، النقص في المستلزمات بالمستشفيات، قائلًا: "تذكرة الدخول اللي تمنها 2 جنيه مش موجودة، والناس بتعاني".

وقال رضوان: "بسبب غلاء الأسعار في كل أنواع اللحوم، أصبح المواطن المصري، على قوائم الممنوعين من الزفر".