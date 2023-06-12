وزير الزراعة: الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف بقيمة 100 مليون دولار خلال أسبوع
كتب- مصراوي:
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن متابعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، تم الإفراج عن 205 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 2/6/2023 حتى 8/6/2023 بزيادة قدرها 49 ألف طن عن الأسبوع الماضي.
وأضاف القصير، في بيان، الاثنين، أن الإفراج شمل 149 ألف طن من الذرة بحوالي 53.4 مليون دولار وحوالي 56 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 42 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 5 ملايين دولار.
وقال القصير إنه خلال الأسبوعين الماضيين فقط، تم الإفراج عن أكثر من 360 ألف طن من الأعلاف (الذرة وفول الصويا) مؤكدا أن زيادة الإفراجات مع انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج عالميا يجب أن يسهم في انخفاض أسعار السلع المرتبطة بالأعلاف.
وناشد وزير الزراعة، الجميع، تحمل مسئوليتهم الوطنية في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن الدولة لا تألو جهدا في توفير العملة الصعبة من أجل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف وزير الزراعة أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 8 يونيو 2023) بلغ 5.6 مليون طن منهم 4.2 مليون طن ذرة، و1.4 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.7 مليار دولار.
وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وحيوانات المزرعة.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس الوزراء شخصيا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
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