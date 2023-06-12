قبل أيام من عيد الأضحى.. "الزراعة" تقدم 5 نصائح عند شراء الإضحية

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بعض العلامات في حال ظهورها على الأضحية فابتعد عنها فورا.

وقال "القرش"، لـ مصراوى: إنه يجب النظر لفتحة شرج الحيوان للتأكد من عدم إصابته بإسهال، لافتًا إلى أن الأهم فحص أسنان الخروف والتأكد من عدم تعرضهم للأذى.

وقدم 5 علامات للكشف عن صحة الأضحية والتي جاءت كالتالي:-

1- جسم الخروف لا يوجد به جرح غائر أو طفيليات بالفروة.

2- الأفضل اختيار الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل - مطأطئ الرأس - أو الراقد.

3- عليك التأكد أن خروف العيد لا يوجد به قطع بالأذن أو الذيل أو عوراء أو عرجاء أو ما شابة.

4- لابد من فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيفًا ومتماسكًا لا يمكن نزعه بسهولة وأن يغطى البدن بالكامل ولا توجد به بثور أو قروح جلدية.

5- ولتقدير حجم اللحم، ضرورة الكشف عن لية الخروف لمعرفة حجمها ويفضل الحجم الصغير أو المتوسط بالنسبة لحجم الخروف.