السيسي: دور الأكاديمة العسكرية لا يقتصر على تأهيل طلبة الكليات العسكرية فقط



القاهرة (أ ش أ):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية العسكرية حاليا، لافتا إلى أن هذا الدور ليس مقتصرا فقط على طلبة الكليات العسكرية، وإنما في إعداد وتأهيل شرائح كثيرة تقوم بالعمل في الدولة.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة له خلال تفقده الأكاديمية العسكرية اليوم السبت، إن الهدف من ذلك هو تعزيز وتأكيد قدرة من يلتحق بأجهزة الدولة المختلفة وإعطائه جرعة مناسبة من الالتزام والفهم والإصرار على العمل خلال الفترة التي يلتحقون بها في الكلية، مضيفا أن الكلية ليس لها أي علاقة بالشق الفني بكل جهة، ولن تتدخل فيه.