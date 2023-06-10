الجيزة: رفع 1500 طن مخلفات ونواتج أعمال تغطية ترعة المنصورية

كتب- يوسف عفيفي:

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مركز ومدينة أبو النمرس بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة لأعمال تطوير وتغطية ترعة المنصورية برفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولا بأول للحفاظ على الشكل الحضاري بالقطاعات التي تم تغطيتها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمرور على أعمال التغطية الجارية بترعة المنصورية بعدد من القطاعات بدءا من حي الهرم مرورا بالطريق الدائري وحتى مركز ومدينة أبو النمرس والتي من المقرر أن تشهد العديد من أعمال التطوير عقب انتهاء أعمال التغطية تشمل توسعة ورصف للطريق وساحات انتظار وممشى حضاري ونقاط خدمية لتحقيق نقلة حضارية شاملة للمناطق السكنية المحيطة بها.

وتمكنت الأجهزة المعنية ممثلة في مركز ومدينة أبو النمرس والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال وعلى مدار يومين من رفع 1500 طن مخلفات ونواتج لأعمال التغطية والتطوير، عن طريق ورديات وفرق عمل و37 معدة متنوعة ما بين لوادر ونافوري وسيارات نقل كبيرة ومتوسطة وكنس إلى وجليدر.

وكلف اللواء أحمد راشد، بمتابعة جهود رفع المخلفات ونواتج الأعمال لحين الانتهاء منها بالكامل قبل الاستلام المبدئي للقطاعات التي تم الانتهاء من تغطيتها.​