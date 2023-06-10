اليوم.. القمر في لحظة التربيع الأخير

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر يصل لحظة التربيع الأخير، مساء اليوم السبت 10 يونيو 2023 عند الساعة 10:31 مساءً بتوقيت مكة، ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

وأوضحت الجمعية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن القمر سيشرق بعد ذلك في طور التربيع الأخير بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي.

وأضافت أن فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت تعتبر المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

وأشارت إلى أن من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صبيحة الأحد 11 يونيو وسيبقى بعد ذلك في السماء إلى أن يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

وتابعت: وخلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في طور هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر ذو الحجة. ​