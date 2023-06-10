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BBC

لماذا تضطرب الأحوال الجوية.. هاني الناظر يعلق على حالة الطقس السيء

07:30 ص السبت 10 يونيو 2023
لماذا تضطرب الأحوال الجوية.. هاني الناظر يعلق على حالة الطقس السيء

هاني الناظر

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كتب- إسلام لطفي:
أثار الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، عدَّة تساؤلات حول أسباب اضطراب الأحوال الجوية التي تشهدها معظم المحافظات في الوقت الحالي، بالتزامن مع العاصفة الترابية والأمطار خلال يومي الخميس والجمعة.

وذكر في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": تعلمنا في المدارس زمان أن جو مصر دافئ ممطر شتاءً وحار جاف صيفًا ولكن الأمور باتت تتغير حتى أن الأمطار بدأت تستمر حتى يونيو وهذا جديد علينا تمامًا.

وأضاف: هل هذه بداية علامات التغير المناخي؟.. وهل هذه بداية لزيادة كميات الأمطار التي تتساقط على مصر؟.

وتابع: وهل هي تعويض من عند الله لأهل المحروسة لتناقص حصة مياه النيل أم هي مجرد أمنيات؟.. سوف تثبت أو تنفي صحتها الأيام والأعوام المقبلة.

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