الأرصاد: 20 يومًا متبقية على بداية فصل الصيف
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(مصراوي):
قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المعتاد أن نرى في فصل الربيع، منخفضات "خماسينية" تتكون في ليبيا، وتتجه فيما بعد للصحراء الغربية.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "طوال الربيع كانت الأجواء ربيعية إلى حد كبير، وتبقى 20 يومًا على فصل الربيع، والخرائط أشارت إلى وجود هذا المنخفض الخماسيني، ونوهت عنه هيئة الأرصاد الجوية منذ يومين، وقالت إن يومي الخميس والجمعة ستكون الأجواء فيهما مختلفة، وستشهد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة ونشاط للأتربة وسقوط أمطار".
وأوضح: "فصل الربيع هو فصل انتقالي بين فصلين أساسيين وهما الصيف والشتاء، والكتل الهوائية تختلف خلال الربيع، وتختلف أيضا من عام إلى آخر، أحيانا من سنة إلى أخرى نجد تلك المنخفضات في شهري مارس أو أبريل، الأمر متنوع خلال فصل الربيع".
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