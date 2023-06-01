تحذير وطلب.. الصحة تنشر نصائح مهمة عند حدوث حريق
كتب- أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح بشأن الإسعافات الأولية عند حدوث حريق.
وشملت تلك النصائح:
- لا تستخدم المصعد مطلقًا في حالة الحريق إلا إذا طلب منك ذلك من قبل قسم الإطفاء
- لاحظ وجود المواد القابلة للاشتعال وامنع تعرضها أو اقترابها من مصدر إشعال أو شرارة
- لا تزيد التحميل على النقاط الكهربائية أو التوصيلات
ولتوفير درجة حماية أكبر، يجب تركيب أجهزة الإنذار التي تعمل على استشعار الدخان والنار، وشارك في التمارين الخاصة بالحريق وكن على معرفة بمخارج الطوارئ في كل مكان تتواجد فيه.
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