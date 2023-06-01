10 اختصاصات لوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنشاء وحدة تحت مسمى "وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية" تكون مسؤولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بنطاق المحافظة.

يأتي هذا القرار يأتي في ضوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني وفي إطار التعاون مع وزارة البيئة بشأن إنشاء وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات.

وجاءت مهام الوحدة وفقاً لقرار المحافظ على النحو التالي:

1- تختص الوحدة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

2- تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها.

3- تختص الوحدة بالرقابة على تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية.

4- معاونة جهاز تنظيم إدارة المخلفات في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

5- تحقيق الرقابة الفنية المطلوبة، مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

6- تختص بضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

7- إعداد وتقديم برامج للتوعية الخاصة بمجالات إدارة المخلفات بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

8- وضع الآليات العملية لمتابعة تنفيذ الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

9- حل المشكلات التي تعوق تنفيذ الخطة المحلية وتحديثها ومراجعتها، وتكون تلك الخطة ملزمة فور اعتمادها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

10- تقديم الوحدة المستحدثة، تقرير ربع سنوى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات يوضح ماتم تنفيذة في ضوء الخطة المحلية الرئيسية للمخلفات البلدية.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء كل في نطاق اختصاصه بإنشاء إدارة تحت مسمى الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية تعمل تحت إشراف ورقابة الوحدة المشار إليها بالمادة الأولى.