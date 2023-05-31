إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط
كتب- محمد سامي:
وقع اللواء أركان حرب عبدالحميد سيد أحمد مدير إدارة الحرب الكيميائية بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي جامعة أسيوط.
يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية مع مختلف الجامعات المدنية لتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانات وبما يحقق التعاون المثمر في شتى المجالات.
ويهدف البروتوكول إلى تنمية أوجه التعاون العلمي والبحثي لمواكبة التطور المتلاحق في مختلف المجالات العلمية، وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكوادر العلمية والفنية بما يسهم في الارتقاء بالأسس البحثية التخصصية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
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