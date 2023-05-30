بقيمة مليون جنيه.. القوى العاملة تُسلم تعويضات جديدة لأسر عمالة غير منتظمة

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كتب- يوسف عفيفي:

سَلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الثلاثاء، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 5 أسر لعمال متوفين، من العمالة غير المنتظمة، من محافظتي القاهرة وقنا بإجمالي مبلغ مليون جنيه يستفيد منها 23 فردا من أفراد تلك الأسر، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي، أو الكلي، أو الوفاة، والتي أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً، وبلغ إجمالي التعويضات 10 ملايين و470 ألفاً و 670 جنيها استفاد منها 109 من العمالة غير المنتظمة خلال العام المنقضي 2022 فقط.

وقالت الوزارة، إن تلك التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنها شملت اليوم حالات وفاة لـ 5 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظتي القاهرة، وقنا وهم: حسن عبد الرحيم محمد على ،ومنصور حسيب حسانين حسين، وأحمد على فهمي عبداللطيف، وميخائيل وحيد زاهر جرجس، وتقى ليثى محمد أبو الحمد.

وأوضح وزارة القوى العاملة، أن إجمالي تعويضات اليوم، لأسر العمال المتوفين، بلغت مليون جنيه.

وقدم وزير القوى العاملة العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمع إلى مطالب البعض.

وأشار توجيهاته بالاستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة للحصول على المستحقات.

حضر فعاليات التسليم من "الوزارة": منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم،ونشوى الشبكى مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول التأمين بالشركة.