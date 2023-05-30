طلب إحاطة بالبرلمان بشأن إنشاء ممشى الزمالك الجديد

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة البيئة، ووزير الموارد المائية والري بشأن إنشاء ممشى الزمالك الجديد.

وقال "إمام" في طلبه إن إنشاء الممشى يعد مخالفا لقانون الموارد المائية والري رقم (147) لسنة 2021، والخاص بآليات وشروط البناء على نهر النيل، كما أن لبناؤه آثارا واضحة على تلوث مياه النيل، ومن ثم تأثر المناطق المجاورة له بأكملها، ويعد تأثر المنشآت المجاورة ذات الطبيعة الأثرية من أبرز انعكاسات بناء الممشى.

وتابع إمام "تتجلى أزمة الانعكاسات البيئية والثقافية للتوسع المعماري في تكرار نمطها دون حاجة واضحة تجعل منها أولوية ينبغي تغليبها على الاعتبارات البيئية، خاصة عند وجود بديل يوفر نفس الخدمات كممشي أهل مصر في المنطقة ذاتها".

وطلب إحالة هذا الطلب إلي لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.