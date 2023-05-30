"قطاع التدريب" التابع للإنتاج الحربي ينجح في الحصول على تجديد شهادات الجودة

القاهرة - أ ش أ:

نجح قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، في اجتياز مراجعة شركة "DAS" المانحة لشهادات الجودة "الأيزو" للعام الثالث، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى بالحرص على تطبيق نظم الجودة في العملية التعليمية والتدريبية والإنتاجية بالمنشآت التابعة.

وقال رئيس قطاع التدريب المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى: إن القطاع حصل سابقاً على شهادة ضمان جودة التعليم لمدرسة القطاع بحلوان والمعهد الفني للصناعات المتطورة بالسلام.

ويعد قطاع التدريب من أوائل الجهات الحكومية التعليمية والتدريبية الحاصلة على شهادة المواصفة القياسية لنظام الإدارة ISO 9001/2015، كما تم منح القطاع شهادتيّ ISO 45001/2018 لنظام السلامة والصحة المهنية وISO 14001/2015 لنظام حماية البيئة، لافتاً إلى أنه تم إجراء مراجعة خارجية بواسطة شركة "DAS" على قطاع التدريب بجميع محاور القطاع الإدارية والمعامل ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية والمجمع التكنولوجي والمعهد الفني للصناعات المتطورة ومركز التدريب القيادي والتخصصي، وتم اجتياز المراجعة بنجاح.

وتعد هذه الشهادة من أبرز الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية والتي تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي واستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإداري.