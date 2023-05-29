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الزراعة: طرح اللحوم البلدية بسعر 225 جنيها للكيلو استعدادًا لعيد الأضحى

11:37 م الإثنين 29 مايو 2023
الزراعة: طرح اللحوم البلدية بسعر 225 جنيها للكيلو استعدادًا لعيد الأضحى

وزير الزراعة السيد القصير

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كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التوسع في منافذ بيع الأضاحي 2023، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك وذلك في كافة أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: إن الوزارة تسعى للتوسع فى خطة زيادة منافذها بوجه عام ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا".

وأضاف "القرش" لمصراوي، أنه سيتم توفير كافة أنواع السلع ومنها اللحوم البلدي بسعر يبدأ من 225 جنيها للكيلو، كما يتم توفير السكر والأرز والعسل والزيوت.

وتابع: "الأسعار فى فروع منافذ "خير مزراعنا لأهالينا" أقل من مثيلتها في السوق بنسب تصل لـ40 %"، ويصل عدد المنافذ الثابتة بالمحافظات 419 منفذ بخلاف المنافذ المتحركة.

سوق مصراوى

وزير الزراعة أسعار اللحوم في منافذ الزراعة السيد القصير

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