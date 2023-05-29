​البنك الزراعي: لا نتأخر عن دعم القطاع ومراجعة تكلفة الري الحديث قريبا

كتب- نشأت علي:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن البنك حريص على مساندة كافة المزارعين والمستثمرين في قطاع الزراعة، مضيفًا: "لا نتأخر عن أي مزارع أو مستثمر، ونقدم لهم كافة أشكال الدعم، نظرًا لأهمية قطاع الزراعة في توفير الغذاء للمصريين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لاستعراض توصيات اللجنة بشأن زيارتها لمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط.

واستعرض فاروق، الجهود التي يقوم بها البنك الزراعي، لدعم القطاع من خلال المبادرات التي تطلقها الدولة، مشيرا إلى أهمية توصية لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لدى وزارة المالية للتوسع فى مبادرات الطاقة الشمسية.

وأبدى فاروق، استعداد البنك لدعم مزارعي الوادي الجديد، لتنفيذ مشروعاتهم بفترة سداد أطول تصل إلى ثمان سنوات وبقيمة فائدة مناسبة.

وبشأن مبادرة الري الحديث، أوضح فاروق، أنه تم عقد اجتماع مع وزيري الزراعة والري لإعادة مراجعة التكلفة في ظل الزيادة التي شهدتها التكلفة بالفترة الأخيرة، ووسيتم العرض على مجلس الوزراء قريبا.

كما استعرض رئيس البنك، جهود البنك الزراعي في منظومة كارت الفلاح في ظل سياسة الدولة نحو الشمول المالي.

ومن ناحيته ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، الجهود التي يقوم بها البنك الزراعي، في دعم ومساندة قطاع الزراعة، وما تم به خلال الفترة الأخيرة من تطوير وتحسين لصورته التي كانت راسخة في ذهن المواطنين من قبل، داعيا لتكثيف الجهود داخل محافظة الوادى الجديد.

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