وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة لتنمية وتطوير شمال سيناء

(أ ش أ):

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لعملية تنمية و تطوير محافظة شمال سيناء في مختلف المجالات والقطاعات وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وتحسين جودتها وتوفير فرص عمل.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقد في مقر محافظة شمال سيناء اليوم، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ومحافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، مع عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشمال سيناء وعدد من قيادات الوزارتين والسكرتير العام للمحافظة.

وأشار هشام آمنة إلى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بوضع وتنفيذ خطة استراتيجية للتنمية الشاملة لمحافظة شمال سيناء بمشاركة الوزارات وجهات الدولة المعنية بما يسهم في إحداث تنمية حقيقية على هذه البقعة الغالية والتي شهدت العديد من التضحيات من أبناء الوطن خلال السنوات الأخيرة .

وقال الوزير إن الدولة تضع خطة عمل جادة وتخطط لمشروعات هادفة سيتم تنفيذها على أرض محافظة شمال سيناء خلال الفترة القادمة وذلك بمتابعة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة عدد كبير من الوزارات المعنية بالدولة وقدم آمنة الشكر للرئيس السيسي الذي أطلق عملية التنمية في شمال سيناء على الرغم من الظروف والتحديات التي كانت تمر بها المحافظة، مقدماً الشكر للقوات المسلحة التي نفذت عددا كبيرا من المشروعات القومية في مختلف مدن المحافظة والتي ساهمت في توفير فرص عمل لأبناء شمال سيناء.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور الذي يقوم به أبناء شمال سيناء في دعم خطط وجهود الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين في مختلف المجالات الخدمية، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به العاملون بالجهاز التنفيذي للمحافظة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من توجيهات القيادة السياسة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

كما أشاد آمنة بدور أعضاء مجلس النواب في دعم ومساندة جهود المحافظة بما يحقق مصالح المواطنين من أبناء شمال سيناء، مشيرا إلى تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تترأسها وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع تصور متكامل لتنمية شمال سيناء يتضمن التوافق على مجموعة من المشروعات ذات الأولوية على أرض الواقع في ضوء رؤية تنموية واضحة يتم تنفيذها خلال فترة زمنية قصيرة كخطة استثنائية عاجلة لتنمية المحافظة وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية في مختلف القطاعات.

وأوضح أن استراتيجية تنمية شمال سيناء تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الفرص والمقومات المحفزة للاستثمار والميزات النسبية بالمحافظة، مضيفاً أن محافظة شمال سيناء شهدت تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية والخدمية خلال السنوات الماضية بمختلف المناطق.

وأضاف أن حجم المشروعات التي نفذتها الدولة في محافظة شمال سيناء منذ عام 2014 وحتى 2022 بلغت حوالي 31 مليار جنيه حيث تم تنفيذ 904 مشروعات في مختلف القطاعات الخدمية وعلى رأسها التنمية المحلية والتربية والتعليم والإسكان والصحة والشباب والرياضة والتعليم العالي، مضيفاً أنه جار تنفيذ حوالي 262 مشروعا في عدد كبير من المجالات الأساسية وذلك بتكلفة تصل إلى حوالي 58 مليار جنيه.

وشهد الاجتماع كذلك استعراضاً لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعاميين الماليين 2022 /2023 و 2023 /2024، وأهداف وآليات وفئات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى عرض حول تطوير المراكز التكنولوجية، كما عرض محافظ شمال سيناء عددا من المشروعات المنفذة في المحافظة في عهد الرئيس السيسي والمطالب الخاصة بالمحافظة والتي تمس احتياجات المواطنين.