الجيزة: رفع 5 آلاف حالة تعد وإشغال في حدائق الأهرام خلال أسبوع

كتب- أحمد مسعد:



كلّف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشأت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، على مدار اليوم لتحقيق الانضباط المطلوب.

وتابع محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات على مدار الأسبوع في القطاع بمناطق (ل ، ح ، ن ، و ، ص ، ه‍) وشوارع الجيش والضغط العالي.



وأسفرت الحملة عن تحرير 40 محضرًا لمحلات مخالفة ورفع ومصادرة 5 آلاف حالة إشغال ضمت كراسي وشيّش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين.