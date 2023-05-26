4340 وحدة لمنخفضي الدخل.. وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة بورسعيد الجديدة

كتب - إسلام لطفي:

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، لافتاً إلى أن مدينة بورسعيد الجديدة تبلغ مساحتها الإجمالية 22153.95 فدان وتستهدف استيعاب 800 ألف نسمة، وتقع فى أقصى الشمال الغربى لشبه جزيرة سيناء.

وأشار إلى أن المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة، به مشروعات إسكان لمختلف الشرائح، وتعليم وخدمات إقليمية، وإسكان سياحى، ومناطق صناعية ولوجيستية، ومناطق استثمارية.

وأوضح المهندس مجدي حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة " سلام "، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية ( 217 عمارة ) بوحدات منخفضي الدخل " إسكان اجتماعي " ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، و 171 عمارة أخرى بالمشروع ستضم 3420 وحدة سكنية " تحت الطرح " ، بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية وطرح قطع الأراضي المتنوعة بالمدينة.

وأضاف المهندس مجدي حسين، أنه تم الانتهاء من مدرسة تعليم أساسي، ومركز طبى، وحضانة، ونادٍ اجتماعى، وسوق تجارية، ومبنى نقطة شرطة، ووحدة إطفاء.

وأشار رئيس جهاز مدينة بورسعيد الجديدة، إلى أن أنه فيما يتعلق بقطع الأراضى التي تم تسليمها بنظام نقل الأصول، فقد تم تسليم قطعة أرض لإنشاء جامعة أهلية بمساحة حوالى ( 44 فدانا تقريباً من محاور الطرق ) لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وقطعة أرض لإنشاء جامعة تكنولوجية بمساحة (16.7 فدان تقريباً شاملة محاور الطرق) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، وقطعة أرض لإنشاء قرية أوليمبية بمساحة 325 فدانا بمحاور الطرق لوزارة الشباب والرياضة.

وقال إن قطع الأراضي التي تم تخصيصها، شملت تخصيص 4 قطع أراضٍ بنشاط تجارى جنوب الإسكان الاجتماعى بالحي الأول بمساحات متنوعة، وقطعة أرض بنشاط محطة وقود على الطريق الشرقي بالمدينة بمساحة 600 م2، وقطعة أرض لهيئة تعاونيات البناء والإسكان بمساحة 40 فدانا، وقطعة أرض بنشاط مكتب بريد بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعى بمساحة 850 م2، بجانب طلبات تخصيص عدة قطع أراض لإسكان الجمعيات، بالإضافة إلى قطع الأراضي التي يتم اقتراحها للاستثمار على الموقع الإلكترونى بالهيئة.

وأوضح المهندس مجدي حسين، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم، وجارٍ تنفيذ الخط الناقل للمياه من محطة التحلية حتى المنطقة الصناعية حيث بلغت نسبة التنفيذ 90%، والانتهاء من مشروع محطة محولات شرق بورسعيد جهد 22/66 ك.ف شامل خط الربط، وجارٍ تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحى المدمجة compact unit، وجارٍ تنفيذ مشروعات المرافق للإسكان الاجتماعى (طرق – صرف – مياه – كهرباء ) بنسبة تنفيذ 85%، والانتهاء من تنفيذ مشروع الأعمال المدنية لشبكة تليفونات مشروع الإسكان الاجتماعي

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