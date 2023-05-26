خدمة بـ150 دولار.. تعرف على أماكن المشاهير والفانين في المطارات

كتب- محمد عبيد:

فجأة أثناء استعداد الطائرة للإقلاع ترى أحد الوزراء أو المشاهير أو النجوم يظهر أمامك ويجلس في المقاعد الأمامية للطائرة بدرجة الفيرست أو البيزنس، ليكون أو سؤال يتبادر للذهن أين كانت تلك الشخصية الشهيرة أثناء إنهاء الإجراءات؟ بسبب عدم ظهوره أمام ركاب الرحلة إلا أثناء الإقلاع.. في التقرير التالي يكشف "مصراوي" أماكن تواجد الوزراء والنجوم والمشاهير في المطارات.

يلجأ الكثير من المشاهير خاصة الفنانين إلى الاختفاء عن عيون الركاب داخل المطارات، بسبب تعرضهم لمواقف كثير داخل صالات السفر والوصول يكونوا غير مستعدين لمواجهتها، خاصة التقاط الصور التذكارية، لذلك اضطر الكثير من المشاهير لاستخدام خدمة صالونات "أهلا" بالمطار، للهروب من الركاب وغيرهم داخل صالات السفر والوصول وكذلك لتوفير الراحة والخصوصية لهم أثناء إنهاء الإجراءات، بينما يستخدم الوزراء استراحات كبار الزوار مجانا وفقا لوظيفتهم، والتي تسمح لهم الدخول لتلك الاستراحات من خلال اخطار العلاقات العامة لشركة ميناء القاهرة الجوي قبل السفر بحوالي يومين أو 3 أيام ويتم انهاء إجراءات سفرهم من خلال العلاقات العامة.

أول ما تراه عيناك لحظة هبوط الطائرة على بوابة صالة الوصول في المطار وجه بشوش مبتسم يقول "أهلا" يا فندم، يقوم ممثلو خدمة "أهلا" بانتظارك حاملين لافتة تحمل اسمك وثم ينقلونك بسيارة مخصصة لك حتى جناح المسافرين المميزين، ويتولون إنهاء إجراءات الوصول واستلام حقائبك، ويتأكدون من حصولك على خدمة جيدة حتى مغادرة المطار.

وعند السفر يقوم ممثلو خدمة "أهلا" بانهاء اجراءات سفرك ومتابعة حقائبك، بينما تنتظر أنت في جناح المسافرين المميزين يقومون هم بإنهاء إجراءات مغادرتك ثم سيقومون بتوصيلك بسيارة مخصصة لك حتى بوابة المغادرة.

وهذه الخدمة تقدم بمقابل مادي 750 جنيهًا للمصريين و150 دولار لغير المصريين، وعليها إقبال كبير من الجانبين لأنها لا تمثل مبلغاً كبيراً لكثير من المشاهير والنجوم ورجال الأعمال الذين يرحبون بها بسبب الخصوصية.

السفر

- يتم استقبال الركاب بصالونات الخدمة المميزة.

- الاعتناء بالأمتعة أثناء تواجد الركاب بالصالونات.

- إنهاء كافة إجراءات السفر.

- توفير سيارة مخصصة لاصطحاب الركاب من الصالون حتى الطائرة.

الوصول

- يتم استقبال الركاب تحت الطائرة بلافته مدون عليها الأسماء.

- توفير سيارة مخصصة لاصطحاب الركاب من الطائرة حتى صالونات الـVIP.

- جمع وإحضار الأمتعة إلى منطقة انتظار الركاب بالصالونات.

الترانزيت

- يتم استقبال الركاب تحت الطائرة بلافته مدون عليها الأسماء.

- توفير خط سير سريع لتوصيل الركاب الى منطقة الترانزيت.

- إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالرحلة الأخرى.

- اصطحاب الركاب إلى صالونات (VIP) أو إلى الطائرة مباشرة.