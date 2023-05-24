تحت مظلة التحالف الوطني.. مؤسسة الكاتب تنظم كرنفال للأطفال بالبحيرة

كتب- محمد عمارة:

نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الأربعاء، كرنفال للأطفال بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة تضمن تكريم الطلاب المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة بجانب توزيع الملابس وكراتين المواد الغذائية على الأطفال الأيتام من أبناء الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي فى المحافظات، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيًا و27 اتحادا إقليميًا.