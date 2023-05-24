هل سيصل سعر كيلو اللحمة إلى 500 جنيه في عيد الأضحى؟.. تفاصيل تحذير برلماني

كتب- نشأت علي:

حذر النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، من الارتفاعات الجنونية في أسعار اللحوم وبشكل مبالغ فيه؛ حيث تتحرك أسعار الأضاحي واللحوم بشكل شبه يومي، وكل طرف يحمِّل الآخر المسؤولية؛ فالتجار يحصرون الأزمة في زيادة تكلفة النقل، وكل شيء مرتبط بالصناعة بخلاف الأعلاف.

وأضاف شمس الدين: يرى المواطنون أن انفلات الأسعار مسؤولية حكومية بامتياز، بينما وزارة التموين تتمسك بآليات العرض والطلب وحق التاجر والجزار في وضع الأسعار المناسبة لهما، وتحصر مسؤوليتها في مراقبة الجودة والبيع بالسعر المعلن.

وتوقع النائب، في طلب إحاطة تقدم به اليوم الأربعاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاستمرار في ارتفاع أسعار اللحوم بهذه الصورة سيؤدى الى اقتراب سعر كيلو اللحوم الحمراء إلى ما يقارب 500 جنيه خلال عيد الأضحى المبارك، بعد أن ارتفع سعر الكيلو حاليًّا إلى أكثر من 300 جنيه في بعض المناطق.

وقال شمس الدين إن العاملين في قطاع الثروة الحيوانية، يؤكدون أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يرجع إلى عدد من الأسباب؛ على رأسها قلة المعروض في الأسواق من اللحوم بعد أن وصل سعر العجل الصغير إلى 70 ألف جنيه وأكثر، بعد أن كان سعره لا يزيد على 30 ألف جنيه، وارتفاع أسعار الأعلاف وأسعار الدولار والسولار، وبالتبعية ارتفاع تكلفة نقل اللحوم، مؤكدًا أن كل هذه الزيادات يتحملها المستهلك في النهاية.

وأكد النائب أن الارتفاع الشديد في أسعار اللحوم أثر بالسلب على حجز لحوم الأضاحي، خصوصًا أن المجازر كانت تتلقى طلبات الحجز من الجزارين قبل عيد الأضحى بنحو شهرين أو أكثر؛ ولكن بسبب ارتفاع الأسعار لم يقم أي من الجزارين حتى الآن بالحجز على خلفية الترددات التي يشهدها سعر الدولار وعدم ثباته؛ لا سيما أن بعض الجزارين يلجؤون لحجز لحوم العجول المستوردة.

وأوضح شمس الدين أن الحل يكمن في تدخل الحكومة وحل مشكلة الأعلاف عن طريق تخفيض قيمة الجمارك، أو توفير الأعلاف في المعارض الزراعية، وتمكين المربين؛ وبخاصة صغارهم، من الإنتاج، ولا يقتصر ذلك على أعلاف الماشية من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام فقط، بل يجب أن تشمل أعلاف الدواجن أيضًا، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك لوقف جنون أسعار اللحوم.

وتساءل النائب: لماذا لا تتدخل الحكومة بتحديد الأسعار الحقيقية للحوم الحمراء مع وضع هامش ربح مناسب للمربين والتجار والجزارين حتى يصل سعر الكيلو من اللحوم بأسعاره الحقيقية للمستهلك النهائي؟ ولماذا لا تتدخل الحكومة للتوسع في زراعات الأعلاف وإنشاء المزيد من مصانع الأعلاف لتوفيرها بأسعار مخفضة؟ مطالباً رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والشؤون الاقتصادية، واستدعاء وزيرَي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية؛ للرد على تساؤلاته.