محافظة الجيزة: ضبط ٥ أطنان دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على مواصلة جهود تمشيط الأسواق والمطاعم والمحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة السلع والمنتجات المقدمة للمواطنين حفاظآ علي السلامة العامة.

واطلع اللواء أحمد راشد علي نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الجاري والتي أسفرت عن ضبط حوالي ٣ طن دواجن وهياكل ومصنعات لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات تمشيطية بأحياء جنوب الجيزة والعجوزة والهرم.

وقالت المحافظة: بالإضافة إلى ضبط ٦٨٥ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور ومدينة الشيخ زايد والحوامدية.

كما اطلع محافظ الجيزة علي جهود إدارة التفتيش بمديرية الطب البيطري في شن حملات على مخازن المطاعم بشارع اللبيني بالهرم والتي أسفرت عن ضبط نصف طن دواجن ولحوم ودهون وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة عدد من المطاعم.

كما شملت المضبوطات ضبط ٧٥٠ كيلو أسماك ماكريل ومكرونة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية أبوالنمرس وتم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية.

ووجه اللواء أحمد راشد الأجهزة التنفيذية بمواصلة التصدى بكل حزم لأي مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة أن الحملات أسفرت عن تحرير ١١ محضرا حيال المخالفين والتحفظ علي المضبوطات لحين اتخاذ الجهة المختصة القرار اللازم بشأنهم.

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