السيسي يلتقي رئيس جمهورية زيمبابوي في شرم الشيخ

كتب- محمد سامي:​

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في شرم الشيخ، مع الرئيس إيمرسون منانجاجوا، رئيس جمهورية زيمبابوي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري والاستثمار، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا"، إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية، فضلا عن حرصه على تعظيم التنسيق والتشاور مع الرئيس "منانجاجوا" فيما يتعلق بسبل تعزيز دفة العمل الإفريقي المشترك، بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الإفريقية.

وأكد الرئيس الزيمبابوي تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسميا وشعبيا خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، مثمنا الدور الفاعل للرئيس في معالجة القضايا الإفريقية، لاسيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، ومؤكدا تطلع بلاده لتعزيز التكامل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الإفريقية من خلال تفعيل آليات العمل الإفريقي المشترك، خاصة على صعيد الاتحاد الإفريقي.