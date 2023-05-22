التليفزيون: تحرير محضر ضد مدافع الاتحاد السكندري ومطالبة النادي بالتعويض
كتب- إسلام لطفي:
قال محمد الجوهري، المشرف العام على البرامج الرياضية في التليفزيون المصري، إنه وجَّه بتحرير محضر ضد محمود علاء، مدافع نادي الاتحاد السكندري، إثر كسره عدسة كاميرا خاصة بتصوير المباراة بين الاتحاد والمصري، التي أقيمت اليوم الاثنين.
وأضاف الجوهري في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن مدافع الاتحاد السكندري كسر عدسة الكاميرا أثناء خروجه من الملعب بعد طرده من المباراة لحصوله على الكارت الأحمر.
وأوضح أنه سيخاطب رابطة الأندية واتحاد كرة القدم ونادي الاتحاد السكندري، غدًا الثلاثاء، من أجل تعويض التلفزيون على كسر الكاميرا.
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