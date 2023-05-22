نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتابع تسليم قطع أراض بدار السلام ومصر القديمة

كتب- مصطفى صلاح:

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا تنسيقيًّا اليوم الإثنين، لتسيير الأعمال واستعراض موقف استلام أراضي ملكية المحافظة بنطاق حي دار السلام ومصر القديمة.

يأتي ذلك في إطار جهود المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة المكثفة بشأن تيسير جميع المشروعات بنطاقها؛ لا سيما المشروعات القومية، من خلال السعي الدائم لاتخاذ كل الخطوات التنفيذية وإزالة العقبات والتحديات والتواصل المباشر مع الجهات المعنية والتنسيق المستمر لنهو كل التوجيهات على الوجه الأكمل طبقًا لتعليمات محافظ القاهرة .

تخلل اللقاء متابعة الأعمال بعدة ملفات ضمن خطة المنطقة الجنوبية للارتقاء بأحيائها وتذليلًا لكل العقبات لإنجاز أعمال المشروعات القومية؛ حيث تم متابعة موقف استلام أرض ملك المحافظة خلف المحكمة الدستورية العليا بنطاق حي دار السلام، وما أسفرت عنه الاجتماعات التنسيقية السابقة، إلى جانب متابعة كل الأعمال التنسيقية لمنطقة أثر النبي وموقف تراخيص البناء بقطع الأراضي الكائنة بها؛ خصوصًا بمنطقة منزل كوبري الحضارات بكورنيش النيل بنطاق حي مصر القديمة.

وشمل اللقاء استعراض موقف الأراضي الفضاء وغير المستغلة بشارع مصر حلوان الزراعي بنطاق حي دار السلام في إطار تحقيق هدف الارتقاء بأحياء المنطقة الجنوبية والنهوض بكل الخدمات بها طبقًا للتوجيهات الرئاسية.

ووجهت نائب المحافظ بالإسراع في تقديم إحداثيات وخرائط قطع الأراضي خلف المحكمة الدستورية العليا وبمنطقة أثر النبي وتقديم سندات الملكية لها؛ تمهيدًا لاستكمال خطوات التطوير .

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، واللواء عبد التواب محمد رئيس حي دار السلام، والدكتور خالد خشبة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المعادي للتنمية والتعمير، وممثلي الشركة، وإسلام عادل مدير الاتصال السياسي بالمنطقة الجنوبية، وممثلي إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة والحي.