طرح مشروعين قريبا.. هل يمكن الحجز بعد سحب مقدم الجدية؟



كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، لطرح مرحلة تكميلية في شق جنة وشقق سكن لكل المصريين 4، ويتساؤل المتقدمين عن إمكانية التقديم مرة أخرى بعد سحب جدية الحجز المخصصة لكل مشروع؟.

أولا أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح مرحلة تكميلية جديدة من شقق جنة للإسكان الفاخر، في مدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر، ويكون ذلك لمن سدد جدية الحجز البالغة 100 ألف جنيه فقط، ومازال محتفظ بجدية الحجز في البنك ولم يسحبها، كما أن هذا الطرح غير مخصص لأي حاجزين جدد.

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن موعد الحجز للمواطنين المسددين لجدية الحجز، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، وذلك فور تحديده.

أما الطرح الثاني وهي الشقق المتبقية من سكن لكل المصريين 4، في 3 مدن بـ 3 محافظات مختلفة لم يتم إنهاء حجز كافة الوحدات السكنية المطروحة بها، وهي: مدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف بواقع ٦٦٥ وحدة سكنية، ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط بواقع ٣ وحدات سكنية، والعصلوجي بمركز الزقازيق، محافظة الشرقية بواقع ٢١ وحدة سكنية، على أن يتم الطرح قريبا.

ووفقا لكراسة الشروط وإعلان صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية، يكون التقديم لمن لم يسحب جدية الحجز، وإذا سحب المتقدم جدية الحجز لن يستطيع العودة مرة آخرى إلى هذا الإعلان، وعليه أن ينتظر اعلانات جديدة.

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