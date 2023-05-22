عداد الكهرباء.. كيف تتصرف عند فقدان كارت الشحن؟

كتب- محمد صلاح:

يمثل فقدان الكارت الخاص بعداد الكهرباء مسبق الدفع أزمة كبيرة لدى بعض المواطنين عند فقدانه، لما يمثله من عبئ حال انتهاء الشحن وانقطاع التيار الكهربائي عن الوحدة.

في التقرير التالي يوضح مصراوي كيفية التعامل في حال فقدان كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبق الدفع وفق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، على هذا النحو:

وبحسب المرفق، فإنه في حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع لابد من اتباع عدد من الخطوات سواء إذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة وهي:

- يجب التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

- يجب تقديم صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

- يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي والاصل للإطلاع عليها.

فقدان كارت الكهرباء للمستأجر

- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له، بالإضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للاطلاع.

يجب أيضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

وذكر المرفق أنه بعد استكمال الإجراءات السابقة ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة بالطرق المتبعة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.

وفيما يتعلق بإجراءات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء:

وفي سياق متصل، أعلن المرفق في وقت سابق خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء.

1- تقديم صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2- تقديم صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.