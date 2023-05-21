بعد تصريحات هاني فرحات.. رئيس دار الأوبرا: هؤلاء المطربين لن يشاركوا في مهرجان الموسيقى العربية



كتب- محمد شاكر :

أثارت تصريحات المايسترو هاني فرحات، المدير الجديد لمهرجان الموسيقى العربية، حول عدم مشاركة المطربين الذين شاركوا آخر دورتين من العمر المهرجان في الدورة الجديدة، جدلا واسعا.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي، قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية: لقد فهمت تصريحات المايسترو هاني فرحات بشكل خاطيء، ولم يكن للرحلات أن يدلي بتصريحات في هذا الشأن لأننا لم نشكل اللجنة العليا للمهرجان حتى الآن.

وأضاف داغر: لقد خان التعبير هاني فرحات، وكان يقصد بعض الفنانين العرب الذين تعودوا أن يشاركوا في المهرجان دورات عديدة متتالية، مثل المطرب عاصي الحلاني الذي شارك آخر أربع دورات متتالية، وكذلك صابر الرباعي الذي شارك آخر دورتين، مشيراً إلى أهمية التجديد في اختيار المطربين المشاركين، وهذا الرأي ما زال طور المناقشة، ولم تنعقد اللجنة العليا للمهرجان لتقول رأيها.

وحول ملامح الدورة الجديدة من المهرجان قال داغر: سوف تشهد الدورة الجديدة اهتماما كبيرا بمؤتمر الموسيقى العربية، الذي يعد أصل المهرجان وبدأ عام ١٩٣٢، وكان هدفه مناقشة محاور وقضايا وأبحاث لها علاقة بالموسيقى العربية، بهدف تطوير الموسيقى العربية وتلافي المشكلات التي تقابلها، وفي عام ١٩٣٢ شارك اثنين من أهم الموسيقيين في العالم واستفادوا من الموسيقى العربية.

وتابع داغر: ليس الهدف الرئيسي من مهرجان الموسيقى العربية هو إقامة الحفلات لأننا نقيم الحفلات طوال العام، ويأتي لنا نجوما كبار على مدار السنة، مشيراً إلى ضرورة المزج بين محاور المؤتمر والعروض التي سيتم تقديمها، مؤكدا أن الدكتورة نيفين الكيلانى وجهت بخروج المهرجان من جدران دار الأوبرا لأنه ليس مهرجان العاصمة فقط وإنما الدولة كلها، ويصل إلى المدن الأخرى ويصل الصعيد.

ولفت داغر إلى أن اختيار المطربين أمر لم يتم مناقشته حتى الآن، وهو أمر مبكر، مشيراً إلى أن مشاركة المطرب عمرو دياب في المهرجان غير مطروحة لأن أجره مرتفع جدا، فضلا عن أن اللون الغنائي الذي يقدمه لا يتناسب مع المهرجان لأنه يقدم شكل من أشكال الموسيقى المستحدثة،