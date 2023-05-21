رواية تغريبة القافر للكاتب العماني زهران القاسمي تفوز بجائزة البوكر 2023
كتب- محمد شاكر:
أعلنت جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، منذ قليل عن الرواية الفائزة بجائزتها الكبرى، فى دورتها لعام 2023K وفاز بها الكاتب العماني زهران القاسمي عن روايته الغريبة القافر.
وتنافست ستة أعمال روائية ضمن القائمة القصيرة، على جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، وجاءت عناوينها وفقاً للترتيب الأبجدى لأسماء الكتّاب، كالتالي..
رواية "مُنّا" للصديق حاج أحمد
رواية "حجر السعادة" لأزهر جرجيس
رواية "كونشيرتو قورينا إدواردو" لنجوى بن شتوان
رواية "أيام الشمس المشرقة" للكاتبة المصرية ميرال الطحأوي
رواية "الأفق الأعلى" لفاطمة عبد الحميد
رواية "تغريبة القافر" لزهران القاسمي.
وضمت لجنة تحكيم جائزة البوكر العالمية للرواية العربية لعام 2023، الروائي محمد الأشعري، من المغرب، رئيسا، وعضوية كل من: الدكتورة ريم بسيوني، أستاذ ورئيس قسم اللغويات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور تتز روك، أستاذ بجامعة جوتيبرج السويدية، والروائية فضيلة الفاروق، من الجزائر، والكاتبة والأكاديمية عزيزة الطائي، من سلطنة عمان.
وتعد الجائزة العالمية للرواية العربية من أهم الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، والتي تهدف إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر، وتشجيع الإقبال على قراءة هذا الأدب عالميا، وترجمتها إلى لغات عدة.
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