الصحة تحذر من إفراط استخدام الملح.. وتحدد "الكمية الصحية"

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الغالبية العظمى من الناس يفرطون في استخدام الملح، مما قد يعرضهم للإصابة بالكثير من الأمراض كارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي، إن الكثير من المواطنين يستهلكون الملح بمتوسط من 9 إلى 12 جراما يومياً، وهي ضعف الكمية المسموح بتناولها، وهي أقل من 5 جرامات من الملح يوميًا حفاظًا على الصحة العالمية.

ويمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الملح على المدى القصير إلى احتباس الماء في الجسم، وزيادة مؤقتة في ضغط الدم والشعور بالعطش الشديد، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى الإصابة بفرط صوديوم الدم، التي ربما تؤدي إلى الوفاة ما لم يتم علاجها.

أما الإكثار من تناوله على المدى الطويل فيؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة وأمراض القلب والوفاة المبكرة، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأبحاث العلمية لتأكيد ذلك، وفق تقرير نشره موقع "Healthline".

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