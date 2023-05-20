وزير التعليم العالي يتفقد مركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة
الدقهلية- رامي محمود:
تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، مركز أمراض الكلى والمسالك بجامعة المنصورة محافظة الدقهلية، والذي يعد من أوائل وأكبر المراكز الطبية والعلمية فى الشرق الأوسط المتخصصة فى علاج أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية وجراحات نقل الكلى، والذي تأسس عام 1977 على يد الدكتور محمد أحمد غنيم (مدير المركز الأسبق) وأساتذة قسم جراحة المسالك البولية بكلية طب المنصورة.
رافق وزير التعليم العالي في جولته الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى رفعت ، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أشرف شومه، عميد كلية الطب والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور باسم صلاح، مدير المركز، وعدد من رؤساء الجامعات ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.
ويقدم المركز خدماته العلاجية المتميزة لكافة المواطنين من أبناء مصر، كما يستقبل المرضى من أبناء الدول العربية والأفريقية.
وقال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن هذا المركز من أهم المؤسسات الصحية المتخصصة والمتكاملة فى جمهورية مصر العربية التى تجمع بين أداء الخدمات فى مكان واحد من خلال تبني فلسفة التكامل بين مختلف الأنشطة التى تقوم بها وهى الخدمات الصحية والعلاجية والبحثية والتعليمية والتدريبية.
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