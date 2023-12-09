"القصير" يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية الزراعية الممول من الجهات الأجنبية



كتب- أحمد مسعد:

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع المديرين التنفيذيين لبرنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة و استصلاح الاراضى والبنك التجارى الدولى بصفته البنك الوكيل للبرنامج للوقوف على أداء البرنامج خلال الفترة الماضية وكذالك التحديات التي يواجهها، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وكامل سلام ممثل البنك التجاري الدولي وبعض مديري برنامج التنمية الزراعية.

وقال القصير، إن برنامج التنمية الزراعية يتيح تمويل بالعملات المحلية و الأجنبية بما يعادل 3.7 مليار جنيه للتنمية الزراعية في مصر من خلال قروض ميسرة في صورة ائتمان دوار لخدمة كافة القطاعات الزراعية بالإضافة الى المكونات الفنية للبرنامج.

وأشار إلى أن البرنامج حقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام من خلال تمويل أكثر من 23 ألف مشروع زراعي للأفراد والجمعيات استفاد منها أكثر من 417 ألف مستفيد بإجمالي قروض تجاوزت 10.5 مليار جنيه مما وفر أكثر من مليون ومائتي ألف فرصة عمل في قطاع الزراعة من خلال البنوك المشاركة.



كما قام البرنامج بتمويل الأبحاث التطبيقية الزراعية و الحملات الارشادية بما يقارب 170 مليون جنيها باعتبار البحوث الزراعية مكون هام ببرنامج التنمية الزراعية.



وأشار إلى أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة التمويل الأخضر المستدام من خلال برنامج التنمية الزراعية في سبتمبر 2022 بمبلغ مليار جنيه للنهوض بالأنشطة ذات الأولوية والتي حققت نجاح ملحوظ حيث تم الموافقة على منح قروض ميسرة بما يقارب 800 مليون جنيه حيث تم التركيز على المناطق الأكثر فقرًا في الصعيد وإعطاء مميزات إضافية للمرأة تماشيا مع مبدأ تمكين المرأة والشمول المالي والأولويات الموضوعة لتحقيق الأمن الغذائي مع مجابهة الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.



وشدد وزير الزراعة، على وضع صغار المزارعين على رأس أنشطة وزارة الزراعة في خلق الفرصة المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي لما لها من أهمية كبيرة، والتي تعد ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية.



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