بالفيديو.. فنانون ومشاهير يوجهون رسالة مهمة للمصريين

كتب- إسلام لطفي:

دعا بعض الفنانين والمشاهير، المواطنين المصريين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ، المقرر انطلاقها على مدار 3 أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" من الأسبوع المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني فيديو تضمَّن دعوة الفنانين تحت عنوان "الانتخاب حق وواجب وطني.. انزل وشارك صوتك أمانة".

ووجَّه الملحن والمغني عمرو مصطفى، رسالة للمصريين نصَّت على: "شارك بصوتك عشان الحلم اللي بدأناه من الأول وفيه حاجات كتيرة جدًا لازم تحصل ولازم تكون خالصة وهتكون انتخابات موفقة وكبيرة".

وذكر الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي: من أجل غدٍ أفضل لأبنائنا وكلنا شايفين اللي بيحصل حوالينا.. مصر محتاجة وجودكم جميعًا ومحتاجانا كلنا إيد واحدة في لحظة تاريخية لاختيار رئيس لمصر.

وقال أستاذ التمثيل والإخراج فريد النقراشي "عشان صوتك هو اللي هيشكل مستقبل مصر بالنسبة للأجيال الجديدة"، فيما وجهت المخرجة يسر فلوكس رسالة بقولها "أنت تستحق.. انزل وشارك".





