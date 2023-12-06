ضبط 2547 قضية تموينية بمضبوطات 147 طن مواد وسلع غذائية بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة كثفت من جهودها بالتعاون مع مختلف الأجهزة؛ لضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق وإيصال السلع المدعمة لمستحقيها والتأكد من سريان مبادرات خفض الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتلقى راشد تقرير إدارة مباحث التموين حول مجهودات رصد الأسواق وضبط المخالفات ومواجهة كل أشكال الغش والاحتكار.

وتمكنت الجهود من ضبط ١٤٧ طن سكر وزيوت ولحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو بغرض الاحتكار، و٢٦٣٨٧ لتر بنزين بإجمالي ٢٥٤٧ قضية خلال شهر نوفمبر، وتحرير ٢٥٢٢ محضر مخالفة لأصحابها.

وشملت القضايا تحرير ١٦٤٨ قضية في مجال المحلات العامة والتي تضمنت (إدارة منشأة دون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي).

وتابع محافظ الجيزة بأن الجهود في مجال المطاحن والمخابز والتي أسفرت عن ضبط ٨٠٦ قضايا شملت (تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، عدم حمل شهادة صحية، خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة مخبز دون ترخيص).

ونوه التقرير بأنه تم ضبط ٨٧ قضية بمجال الغش التجاري والتدليس بإجمالي مضبوطات ٩٨ طنًّا؛ تضمنت: (سكر ودقيق وزيوت وأرز وسجائر، بيض، خضراوات مجمدة، مشروبات معلبة، شاي، قهوة، أرز، سمنة، عدس، مكرونة، بيض، دقيق فاخر، منتجات ألبان، معلبات، كبدة، مساحيق غسيل، ذرة صفراء ومقرمشات، جبن، حلاوة طحينية، محسنات طعام، بلاستيكيات)؛ غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية أو بغرض التجميع.

وفي مجال البدال التمويني، تم تحرير قضية لتجميع والاستيلاء على سكر تمويني مدعم وزيت تمويني مدعم من قِبل الدولة، بإجمالي ٥ أطنان و١٥٢٤ لتر زيوت، بالإضافة إلى ٢ قضية بمجال المواد البترولية لتجميع والاستيلاء على بنزين (80، 92، سولار) مدعم بإجمالي مضبوطات ١٦٤٠ لترًا.