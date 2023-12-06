إطلاق اسم عادل إمام على أحد كباري القاهرة

كتب- محمد نصار:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة.

شمل ذلك إطلاق اسم العميد إبراهيم الرفاعي على كوبري العاشر سابقًا بحي المعادي، واسم الفريق محمد سعيد الماحي على الكوبري الواقع بطريق صلاح سالم أعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الأبطال بمصر القديمة.

وتم إطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على محور شمال شارع 9 بالمقطم، وإطلاق اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات.

ووافق المجلس على إطلاق اسم البطل الشهيد رائد شرطة محمد أنور جمعة عبد الكريم، على مدرسة الهلال الأحمر التجريبية لغات بإدارة البساتين التعليمية، والشهيد مقدم شرطة أحمد كمال شعلان على شارع الرشاد بحي المطرية، والشهيد ماجد أحمد عبد الرازق على الطريق الذي يربط محور الأوتوستراد بمحور حسب الله الكفراوي بالبساتين.

وتم إطلاق اسم الشهيد مساعد شرطة محمد علي صابر على شارع سليمان عبد الجواد بحدائق القبة، والشهيد شريف حجاج مناع على مدرسة السلحدار بمصر الجديدة، واسم حسن رشدان على الشارع المار بأرض حديقة المشتل بمصر الجديدة، واسم ياسين عبد الغفار على شارع عمارات هيئة التصنيع المتفرع من مكرم عبيد بشرق مدينة نصر.