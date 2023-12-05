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بسبب السيول.. غلق طريقي "مرسى علم - إدفو" و"مرسى علم - برنيس"

11:09 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر) ما نتج عنه قطع في طريق مرسى علم -أدفو عند كم 35، وكم 55 اتجاه إدفو بالإضافة إلى قطع في طريق مرسى علم- برنيس عند كم 70 أبو غصون جنوبي مرسى علم.

وذكرت الهيئة في بيان الليلة، أنه تم على الفور التنسيق مع المرور ومحافظة البحر الأحمر، وغلق طريق (مرسى علم / إدفو)، وغلق طريق (مرسى علم / برنيس) كما تم الدفع بالمعدات وفرق الصيانة باتجاه مرسى علم لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بعد انتهاء السيول.

الهيئة العامة للطرق والكباري مرسى علم سيول طريق مرسى علم- برنيس

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