تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

زيارة مبعوثين من عدة دول إفريقية و آسيوية للمعمل المركزي للمناخ الزراعي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحر والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يوجد شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق.

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار متوسطة ورعدية قد تصل إلى السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون خفيفة إلى متوسطة على شمال ووسط سيناء، وجنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: