عضو "الشيوخ": مصر الداعم الأول لحق الفلسطينين في إقامة دولتهم المستقلة

كتب- سامح سيد:

قال محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المقترح المصري لوقف الحرب فى غزة، فى محاولة مصرية لتقريب وجهات نظر جميع الأطراف، يعكس حرص الدولة المصرية قيادة وشعبا على حقن الدماء والتوقف عن إهدار مزيدا من أرواح المدنيين العزل، بالإضافة إلى منع توسع الصراع فى المنطقة.

وأكد أن دور مصر المحوري يعكس أنها كانت ولا زالت الداعم الأول للقضية الفلسطينية وحق الفلسطينين فى إقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مستنكرا ما قامت به قوات الاحتلال من اعتداءات غاشمة على الفلسطينين والتي تجاوزت وانتهكت كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وتابع: نثق فى أن الدبلوماسية المصرية ستنجح فى الوصول لاتفاق بوقف الحرب فى غزة، مشيدا بما قامت به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بدء الحرب الأخيرة على أهالي القطاع، والتي نجحت فى حشد الرأي العام العالمي تجاه القضية والتعاطف معها ورفض ما تقوم به دولة الاحتلال.

وأضاف أن الحرب الاخيرة على أهالي غزة، كشفت للعالم الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال وما ترتكبه من جرائم حرب بحق المدنيين، لافتا إلى أن المجتمع الدولي أصبح ينظر إلى القضية بنظرة أخرى ، خاصة بعد دعم بعض الدول الكبرى لما تقوم به من اعتداءات وحشية تجازت بها مبدأ حق الدفاع عن النفس.