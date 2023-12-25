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BBC

رئيس البحوث الفلكية: لا صحة لوجود عاصفة شمسية تهدد الأرض

07:40 ص الإثنين 25 ديسمبر 2023

العواصف الشمسية

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كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على حقيقة وجود عاصفة شمسية تهدد العالم وقطع الإنترنت، موضحًا أن هذه العاصفة الشمسية لن تسبب أي خطر ولا صحة لوجود عاصفة شمسية، وهذه العاصفة الكهرومغناطسية تحدث نتيجة نشاط الشمس من بقع شمسية وانفجارات شمسية ويصنف في دورات عمرها 11 عام وهذا العام يمثل نصف العام الرابع من الدورة 25 للنشاط الشمسي.

وأوضح جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه مع بداية الدورة الشمسية يكون هناك نشاط نسبي ويزداد تدريجيًا مع منتصف عمر الدورة في العام الخامس والسادس، مضيفًا أن الدورة الحالية من النوع تحت المتوسط نسبيًا وكل الأنشطة التي تصدر من الشمس ليس لها أي تأثير على الأرض.

وتابع: كل ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي هو غير صحيح، والعاصفة الشمسية لو حدثت بشكل قوي من الممكن أن تؤثر على الأرض في شمال أوروبا، والأخبار التي تتحدث عن انقطاع الإنترنت عن أمريكا الجنوبية عاري من الصحة وبعيدة عن العاصفة الشمسية، موضحا أنه كان هناك نشاط شمسي يوم 17 ديسمبر ولم يتم أي تأثير على الأرض ولا تداعيات لهذا التوهج الشمسي.

عاصفة شمسية جاد القاضي قطع الإنترنت كريمة عوض

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