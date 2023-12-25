شعبة الذهب: جميع المؤشرات تُنبأ بزيادة في أسعار المعدن الأصفر

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه منذ 3 سنوات يمر العالم أجمع بظروف استثنائية بداية من كورونا عام 2020 والحروب والنزاعات في الشرق الأوسط وهي ما تدفع أسهم الذهب للارتفاع، مشيرا إلى أن ارتفاع الذهب من أغسطس 2020 لـ 2070 دولار للوقية كان ارتفاع غير مسبوق.

وأوضح ميلاد، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أسعار الذهب في مصر تتأثر أولًا بسعر الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار للجنية المصري والعرض والطلب، مؤكدًا أنه على المستوى المحلي كان به وعي ونمط شراء للذهب غير الاعتيادي للزينة والزواج وأصبح وعي ادخاري استثماري.



وأضاف هاني ميلاد، أن هناك قواعد ثابتة للذهب وهي التي توضح بأن شراء الذهب لابد أن يكون السعر منخفض وهو أفضل الأحوال، والذهب هو حافظ لقيمته، مؤكدا أن جميع المؤشرات تُنبأ بزيادة في أسعار الذهب.