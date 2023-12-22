بث مباشر- شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

كتب- محمد أبو بكر:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة.

وكشفت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "نداءات القرآن الكريم للمؤمنين"، وتكون موحدة على مستوى جميع مساجد الجمهورية.

وجاء في نص الخطبة " أن المتأمل في القرآن الكريم يجده حافلًا بنداءات الله "عز وجل" لعباده المؤمنين، وهي نداءات تتضمن توجيهات سامية وإرشادات عظيمة تحمل الخير للدنيا كلها".







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